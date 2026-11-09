L'année 2026 sera parmi les quatre plus chaudes selon l'ONU

L'année 2026 sera parmi les quatre plus chaudes et 2027 pourrait être un record, selon l'ONU ...
L'année 2026 sera parmi les quatre plus chaudes selon l'ONU

La compilation menée par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) dirigée par la secrétaire générale Celeste Saulo à Genève montre que 2026 sera bien parmi les années les plus chaudes.

Photo: KEYSTONE/EPA/MARTIAL TREZZINI Photo: KEYSTONE/EPA/MARTIAL TREZZINI

L'année 2026 sera parmi les quatre plus chaudes et 2027 pourrait être un record, selon l'ONU. Dans un rapport lundi, elle ajoute que le réchauffement de 1,47°C par rapport à l'ère préindustrielle de janvier à septembre devrait augmenter d'ici la fin de l'année.

El Niño va continuer à avoir un effet sur les températures, selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Il se renforce depuis août et sera "très probablement" en décembre l'épisode le plus intense jamais observé pour ce courant chaud.

Pour le moment, le réchauffement cette année est comparable à 2025 et 2024 mais inférieur au record de 1,55°C de 2024, selon la compilation de neuf institutions. "Nous devrions nous préparer pour un nouveau record en 2027", a dit à la presse la secrétaire générale de l'OMM Celeste Saulo. Les effets d'El Niño sont plus importants après un an.

"Nous sommes entrés dans une nouvelle ère d'extrêmes climatiques", a affirmé le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, alors que la COP31 démarre en Turquie. "Le coût humain ne cesse de s'alourdir", dit-il.

/ATS


 

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