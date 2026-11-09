France: les nappes phréatiques restent à des niveaux inquiétants

En France, la situation des nappes phréatiques reste "très préoccupante" malgré le retour des pluies en octobre, selon le BRGM. Au 1er novembre, 64% des points de mesure affichaient un niveau inférieur à la normale, contre 32% à la même période en 2025, selon le BRGM.

La situation des réserves d'eau souterraines reste largement dégradée en France, malgré les précipitations enregistrées en octobre. Selon le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), 64% des points d'observation présentaient au 1er novembre un niveau inférieur aux normales saisonnières, contre 66% un mois plus tôt.

"Bien qu'il y ait eu un retour de la pluie sur le territoire pour ce mois d'octobre, la situation des nappes reste majoritairement dégradée", souligne lundi le service géologique national dans son bulletin mensuel. Seuls le sud et le sud-est du pays font exception à ce constat.

La situation demeure "très préoccupante" dans de nombreuses régions, alors que l'automne marque habituellement le début de la recharge des nappes. Celle-ci ne s'est amorcée que sur 27% des points d'observation, tandis que les niveaux continuaient de baisser dans 55% des cas.

Une situation bien pire qu'en 2025

Le contraste avec l'année précédente est particulièrement marqué. A la même période en 2025, seuls 32% des points d'observation affichaient des niveaux inférieurs aux normales, soit deux fois moins qu'aujourd'hui.

Pourtant, les précipitations d'octobre ont été globalement conformes aux normales, selon Météo-France, après plusieurs mois de déficit pluviométrique. Des épisodes de pluies intenses ont notamment touché le sud du pays, sans suffire à inverser la tendance à l'échelle nationale.

Les niveaux sont particulièrement bas dans plusieurs régions, notamment en Bretagne, dans le Limousin, en Champagne, dans le Jura, les Vosges et en Lorraine. Ces réserves souterraines constituent une ressource essentielle pour l'approvisionnement en eau potable.

La Bretagne particulièrement touchée

En Bretagne, confrontée depuis l'été à l'une des pires sécheresses de son histoire, plusieurs élus et préfectures ont récemment tiré la sonnette d'alarme. Le maire de Brest, Stéphane Roudaut, avait notamment averti fin octobre que la région était "à deux doigts de la rupture" en matière d'approvisionnement en eau.

Les perspectives pour les prochaines semaines restent incertaines, prévient le BRGM. Une amélioration dépendra du retour des précipitations, dont la répartition et l'efficacité pour reconstituer les réserves souterraines demeurent difficiles à prévoir.

Si de nouvelles pluies pourraient intervenir en novembre, leur effet sur les nappes n'est pas garanti. Le service géologique souligne ainsi les incertitudes qui pèsent sur la recharge des réserves d'eau durant l'automne et l'hiver.

/ATS