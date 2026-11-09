Lens: un restaurant du couple Moretti a été déclaré en faillite

Jessica et Jacques Moretti, les propriétaires du bar "Le Constellation" à Crans-Montana, ravagé ...
Lens: un restaurant du couple Moretti a été déclaré en faillite

Le restaurant "Au Vieux Chalet" à Lens de Jacques et Jessica Moretti a été déclaré en faillite.

Photo: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Photo: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Jessica et Jacques Moretti, les propriétaires du bar "Le Constellation" à Crans-Montana, ravagé par les flammes le 1er janvier dernier, ont vu l'un de leurs deux autres établissements publics être déclarés en faillite par la justice.

Le 3 novembre dernier, le Tribunal de Sierre a pris la décision de déclarer le restaurant "Au Vieux Chalet", à Lens, en faillite, selon une publication au Bulletin officiel du canton du Valais, ce lundi, dévoilée par Rhône FM. Le Tribunal de Sierre a confirmé l'information à Keystone-ATS lundi.

Après l'incendie meurtrier qui avait fait 41 morts et 115 blessés, les trois établissements du couple Moretti, soit "Le Constellation", "Au Vieux Chalet" et le "Senso" à Crans-Montana avaient été fermés. Le premier a été détruit par les flammes et le deuxième désormais déclaré en faillite.

/ATS


 

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