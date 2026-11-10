Le parti d'Eisenkot veut une commission d'enquête sur le 7-Octobre

Le parti de Gadi Eisenkot, chargé de former le prochain gouvernement israélien, a annoncé mardi ...
Le parti d'Eisenkot veut une commission d'enquête sur le 7-Octobre

Le parti d'Eisenkot veut faire la lumière sur les défaillances de sécurité le 7 octobre 2023.

Photo: KEYSTONE/EPA/ABIR SULTAN Photo: KEYSTONE/EPA/ABIR SULTAN

Le parti de Gadi Eisenkot, chargé de former le prochain gouvernement israélien, a annoncé mardi avoir déposé un projet de loi pour créer une commission d'enquête sur les défaillances sécuritaires ayant permis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

"À l'ouverture de la session de la Knesset", M. Eisenkot et son parti Yashar ont, avec d'autres formations politiques, "déposé une série de projets de loi", dont un texte "visant à établir une commission d'enquête d'État sur le massacre du 7-Octobre", a indiqué Yashar dans un communiqué.

/ATS


 

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