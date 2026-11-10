L'émissaire de Donald Trump, Jared Kushner, a appelé mardi à un "nouveau" cadre de sécurité pour l'Ukraine et la Russie mais aussi pour l'Europe, au début de pourparlers à Abou Dhabi entre Kiev et Moscou sous médiation américaine.

"L'espoir aujourd'hui n'est pas seulement de discuter des questions bilatérales et de savoir comment mettre fin à la guerre (...) mais aussi de déterminer comment instaurer les bonnes relations de sécurité entre l'Ukraine, la Russie et l'Europe, afin que non seulement nous mettions un terme à cette guerre, mais que nous élaborions également un nouveau cadre", a-t-il dit.

Les pourparlers entre les délégations de Kiev et Moscou, sous médiation américaine, ont commencé mardi à Abou Dhabi pour tenter de relancer les efforts diplomatiques visant à mettre fin à plus de quatre ans de guerre en Ukraine.

Cette rencontre, la première depuis février et qui doit se poursuivre mercredi, s'est ouverte avec les délégations russes et ukrainiennes se faisant face, en présence des émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, selon AFPTV.

/ATS