L'examen à l'ONU des droits humains aux Etats-Unis reporté

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a reporté l'examen des Etats-Unis par les autres pays, face au boycott de l'administration américaine de Donald Trump. Mardi à Genève, il a demandé aux autorités de ce pays de reprendre la collaboration.

Le boycott n'était pas une surprise parce qu'il avait été annoncé depuis des mois. Il est devenu formel mardi, alors que Washington ne participe plus aux réunions du Conseil depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Dans leur décision, les 47 membres de l'organe, dont la Suisse, ont décalé l'évaluation des Etats-Unis à la période entre les 18 et 29 janvier prochains au moment de la prochaine session de l'Examen périodique universel (EPU). Un calendrier qui colle avec l'entrée en fonctions du prochain Congrès américain à majorité démocrate dans les deux chambres. Le Conseil déplore le manque de collaboration des Etats-Unis.

Pour la première fois, un Etat refuse de participer à une période entière d'évaluation par ses pairs. Certains redoutent un effritement de la crédibilité de l'EPU, considéré comme le mécanisme le plus important lié au Conseil.

Plusieurs ONG américaines demandent au haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk d'organiser une réunion entre deux sessions de l'organe pour discuter de la situation des droits humains aux Etats-Unis. Les déclarations de l'Autrichien sont utiles mais ne suffisent pas, affirment-elles.

La situation aux Etats-Unis doit être examinée par la communauté internationale, selon elles. Et d'estimer également que le haut commissaire n'a rien à perdre puisqu'il vient d'être élu pour un second et dernier mandat.

/ATS