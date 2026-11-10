Eric Zemmour annonce sa candidature à la présidentielle

Le président du parti d'extrême droite Reconquête!, Eric Zemmour, a annoncé officiellement mardi soir sur TF1 sa candidature à la présidentielle du printemps. Il veut "enrayer" le "déclin" et "conserver une France française".

Celui qui avait été quatrième en 2022 a dit vouloir "deux millions d'immigrés en moins à la fin du quinquennat", en expulsant notamment "les chômeurs étrangers de plus de six mois", même s'ils sont en situation régulière, une position encore durcie par rapport à ses précédentes propositions.

/ATS