Eric Zemmour annonce sa candidature à la présidentielle

Le président du parti d'extrême droite Reconquête!, Eric Zemmour, a annoncé officiellement ...
Eric Zemmour annonce sa candidature à la présidentielle

Eric Zemmour veut "enrayer" le "déclin" et "conserver une France française".

Photo: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Photo: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA

Le président du parti d'extrême droite Reconquête!, Eric Zemmour, a annoncé officiellement mardi soir sur TF1 sa candidature à la présidentielle du printemps. Il veut "enrayer" le "déclin" et "conserver une France française".

Celui qui avait été quatrième en 2022 a dit vouloir "deux millions d'immigrés en moins à la fin du quinquennat", en expulsant notamment "les chômeurs étrangers de plus de six mois", même s'ils sont en situation régulière, une position encore durcie par rapport à ses précédentes propositions.

/ATS


 

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