Kiev veut la fin des hostilités avant de parler sécurité en Europe

L'Ukraine réclame la fin des hostilités avant toute discussion sur une future architecture de sécurité en Europe, a indiqué mercredi une source au sein de la délégation ukrainienne participant aux pourparlers avec la Russie sous médiation américaine à Abou Dhabi.

"Nous, nous disons qu'il faut discuter de l'architecture de sécurité future une fois les hostilités terminées et des garanties de sécurité pour l'Ukraine mises en place, alors que les Russes disent l'inverse", a indiqué cette source à l'AFP sous le couvert de l'anonymat.

Les pourparlers entre les délégations ukrainienne et russe, sous médiation américaine, ont repris mercredi à Abou Dhabi. "Nous entamons la deuxième journée de négociations", a indiqué le chef de la délégation ukrainienne Roustem Oumerov sur les réseaux sociaux, précisant que la journée débutait "d'abord par une rencontre trilatérale avec les États-Unis et la Russie. Ensuite, nous tiendrons une réunion séparée avec nos partenaires européens".

/ATS