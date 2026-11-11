Inde: des capteurs de pollution de l'air dépassés par son ampleur

La pollution atmosphérique qui sévit sur la capitale indienne New Delhi est d'une telle concentration qu'elle a dépassé les capacités des capteurs chargés de la mesurer, a admis le Bureau gouvernemental de contrôle de la pollution (CPCB).

Toujours élevée à l'automne, la concentration de l'air en microparticules PM2,5, les plus nocives, y a atteint lundi des sommets après la nuit des festivités hindoues de Diwali, où les explosions de pétards et feux d'artifice vont bon train. Elle a frôlé 60 fois le seuil quotidien maximum fixé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Des opposants au parti du Premier ministre Narendra Modi, qui dirige la municipalité/État de Delhi, l'ont accusé d'être à l'origine de pannes de mesures observées dans la nuit de dimanche à lundi, afin de masquer l'ampleur de la pollution.

La CPCB a répondu à la polémique en niant toute dissimulation délibérée des données, expliquant que les "trous" observés reflétaient des "différences dans la mesure des concentrations de polluants".

Les instruments installés en 2015 à Delhi sont calibrés pour enregistrer ces concentrations jusqu'à 1000 microgrammes par mètre cube et pas au-delà, a expliqué le Bureau mardi. "Pendant les épisodes extrêmes, dont ceux liés aux pétards de Diwali, cela peut apparaître comme un trou dans les mesures", selon CPCB, qui a ajouté que le capteur concerné ne peut reprendre son enregistrement que huit heures plus tard.

La mégapole de 30 millions d'habitants arrive régulièrement en tête des villes les plus polluées de la planète à cause de son trafic automobile, des rejets toxiques des industries qui l'entourent et, à l'automne, des brûlis agricoles.

/ATS