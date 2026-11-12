Mississippi: les démocrates remportent un siège au Sénat

Le démocrate Scott Colom a remporté un siège au Sénat américain dans le Mississippi, ont annoncé ...
Mississippi: les démocrates remportent un siège au Sénat

Scott Colom est le premier sénateur noir à être élu en près de 150 ans dans le Mississippi.

Photo: KEYSTONE/AP/ELLEN SCHMIDT Photo: KEYSTONE/AP/ELLEN SCHMIDT

Le démocrate Scott Colom a remporté un siège au Sénat américain dans le Mississippi, ont annoncé les chaînes de télévision mercredi, en se basant sur des projections. Il est le premier sénateur noir à être élu en près de 150 ans dans cet État du Sud des Etats-Unis.

Le procureur de district de 43 ans a vaincu la sénatrice républicaine sortante, Cindy Hyde-Smith, dans un nouveau basculement inattendu à l'issue d'une élection de mi-mandat au cours de laquelle les démocrates ont repris la majorité dans les deux chambres du Congrès.

/ATS


 

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