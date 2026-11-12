Gaza: six morts dans une frappe israélienne à Khan Younès (secours)

Une frappe israélienne sur un hôpital à Khan Younès, dans la bande de Gaza, a fait six morts ...
Gaza: six morts dans une frappe israélienne à Khan Younès (secours)

Plus de 1500 Palestiniens ont été tués depuis la trêve entre Israël et le Hamas, selon le ministère de la santé de Gaza.

Photo: KEYSTONE/AP/Abdel Kareem Hana Photo: KEYSTONE/AP/Abdel Kareem Hana

Une frappe israélienne sur un hôpital à Khan Younès, dans la bande de Gaza, a fait six morts et au moins 20 blessés mercredi, ont indiqué les services de secours palestiniens. La veille, sept personnes avaient déjà été tuées par des bombardements israéliens.

"Le bilan de la frappe israélienne à l'intérieur du complexe médical Nasser [...] est monté à six morts", a déclaré jeudi un porte-parole de la défense civile, ajoutant que plus de 20 personnes avaient été blessées.

Contactée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué qu'elle était en train de vérifier. Mardi, elle avait affirmé avoir visé des cibles "militaires".

Violations de la trêve

Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025 après deux ans de guerre, déclenchée par l'attaque du groupe armé islamiste sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Plus de 1500 Palestiniens ont été tués depuis la trêve entre Israël et le Hamas, selon le ministère de la santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas et dont les statistiques sont jugées fiables par l'ONU.

Israël affirme contrôler plus de 60% de la bande de Gaza, tandis que la majeure partie de la population palestinienne vit dans les zones restantes du territoire ravagé par la guerre, sous contrôle du Hamas.

/ATS


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