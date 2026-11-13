Le pape parle à des victimes d'abus au sein de l'Église catholique

Au deuxième jour de sa visite au Pérou, le pape Léon XIV s'est entretenu jeudi à Lima pendant plus d'une heure avec six victimes d'abus sexuels commis au sein de l'Église au Pérou. Il a lancé un appel à la "réparation" de ces actes.

Le souverain pontife est arrivé mercredi au Pérou, où il a vécu près de vingt ans, pour la dernière étape d'une intense tournée de douze jours en Amérique du Sud, après l'Uruguay et l'Argentine.

Léon XIV "s'est entretenu personnellement avec chacune d'elles, écoutant leur récit de souffrance et leur douleur et réfléchissant avec elles aux moyens de favoriser un changement de mentalité par l'écoute des victimes, la recherche de la vérité, des démarches de guérison et l'engagement à créer des environnements sûrs", a indiqué le Vatican dans un communiqué. La rencontre s'est déroulée à la nonciature apostolique.

Plus tôt dans la journée, dans un discours aux évêques, Léon XIV avait appelé à répondre "aux abus perpétrés par des membres du clergé ou dans le contexte ecclésial [...] par la vérité, la justice, le pardon, la réparation" et à renforcer la prévention, évoquant une "réalité qui nous a causé tant de douleur".

"Très confiants"

Certaines personnes rencontrées étaient liées au Sodalicio de Vida Cristiana, selon le Saint-Siège. L'un des scandales d'agressions sexuelles les plus retentissants au sein de l'Église péruvienne concerne cette organisation catholique ultraconservatrice dissoute sur ordre du pape François en 2025.

L'organisation a reconnu des agressions sexuelles commises par des membres de sa direction sur 19 mineurs et 10 adultes de 1975 à 2002.

Dans le prolongement des démarches engagées par François, le Vatican a mis en place en mai 2026 à Lima un "dispositif d'écoute" destiné à recueillir les témoignages des victimes du Sodalicio et à déterminer les indemnisations, financées par les biens saisis à l'organisation.

Malgré la lenteur de la procédure, "nous restons très confiants dans le fait qu'une issue favorable sera trouvée", a déclaré à l'AFP Renzo Orbegozo, 50 ans, victime du Sodalicio, soulignant que les victimes avaient "besoin d'un soutien psychologique, médical, d'une réinsertion sociale".

Lorsqu'il était évêque de Chiclayo, de 2015 à 2023, Robert Prevost avait contribué à ouvrir la voie à l'écoute des victimes, avait affirmé l'an dernier Carlos García, président de la conférence épiscopale péruvienne.

"Mentalité machiste"

Au cours d'un autre discours prononcé depuis le parvis de la cathédrale de Lima et consacré aux défis du Pérou, le souverain pontife a dénoncé la persistance d'une "mentalité machiste" et les violences envers les femmes.

"Il est triste de constater la persistance d'une mentalité machiste qui se manifeste par l'absence du père dans la vie familiale, les abus et la violence à l'égard des femmes", a-t-il déclaré devant des milliers de personnes. Cette dénonciation a déclenché une salve d'applaudissements et des cris dans la foule.

En Amérique latine et dans les Caraïbes, au moins 11 féminicides ont été recensés chaque jour en 2024, selon les données de la commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC).

"Il nous est douloureux de constater que la violence à l'égard des femmes [...] reste une réalité qui blesse l'humanité tout entière", a ajouté le chef des 1,4 milliard de catholiques dans le monde.

/ATS