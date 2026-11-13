États-Unis: un tireur fait un mort et quatre blessés à Washington

Un tireur a tué un homme et fait quatre blessés jeudi matin dans un quartier commerçant et résidentiel de la capitale américaine, Washington, avant de retourner une arme contre lui. L'attaque s'est produite non loin de la Maison-Blanche.

Les tirs ont eu lieu dans et près d'une salle de sport vers 08h00, a indiqué la police de Washington. Le suspect, qui s'était retranché dans son appartement dans un immeuble voisin, a été "déclaré mort sur place", a-t-elle annoncé sur le réseau social X en fin de matinée.

Il s'y était barricadé et a succombé à "une blessure par balle qu'il s'est infligée à lui-même", a expliqué le chef de la police. L'homme tué dans la salle de sport, âgé de 46 ans, était "le gestionnaire de l'immeuble", a ajouté le responsable policier.

"Nous savons qu'il existait un différend entre le suspect et la direction de l'association des copropriétaires de la résidence" et "nous pensons qu'il y a un lien avec cette affaire", a-t-il développé.

"Tout le monde se cachait"

Les quatre blessés, deux femmes et deux hommes, ont été transportés à l'hôpital. L'un d'entre eux se trouve "dans un état critique", et les trois autres ont "des blessures qui ne menacent pas leur vie", selon les autorités locales.

Toutes ont été touchées par des tirs venant de la terrasse de l'appartement où le tireur s'était retranché, a encore précisé le chef de la police.

Les tirs, survenus en pleine heure de pointe dans la capitale américaine, ont déclenché un déploiement policier de grande ampleur, avec notamment un hélicoptère survolant la zone et des dizaines de véhicules et d'agents mobilisés dans le quartier de Logan Circle et près des stations de métro alentour.

Michael Carney s'exerçait sur un tapis de course quand les coups de feu ont retenti. Il a affirmé au média Washington Sun avoir vu une personne au sol dans la salle de sport, touchée à la tête. "Tout le monde se cachait derrière des pots de fleurs et ce genre de choses", a-t-il décrit.

"Trois armes à feu ont été retrouvées" à son domicile, "un fusil, une carabine et un pistolet", a énuméré le chef de la police. Le responsable policier a également mentionné un départ de feu après que le quinquagénaire a "cassé une conduite de gaz à l'intérieur de sa cheminée".

/ATS