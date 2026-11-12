Guy Parmelin au sommet de la Communauté politique européenne

Quelque 45 chefs d'Etat et de gouvernement se réunissent jeudi à Dublin pour le sommet de la ...
Guy Parmelin au sommet de la Communauté politique européenne

Guy Parmelin (à gauche) a été accueilli par le Premier ministre irlandais Micheál Martin.

Photo: KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET Photo: KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET

Quelque 45 chefs d'Etat et de gouvernement se réunissent jeudi à Dublin pour le sommet de la Communauté politique européenne (CPE). Le président de la Confédération Guy Parmelin est de la partie.

L'avantage de la CPE est que, contrairement à l'Union européenne, elle réunit des dirigeants de l'ensemble des pays européens, a déclaré le Premier ministre irlandais et hôte de l'événement Micheál Martin, en ouverture du sommet. La réunion abordera les défis de la connectivité dans les domaines de l'énergie et des technologies, mais aussi entre les individus.

Guy Parmelin est arrivé vers 10h00, heure locale, au centre de conférences situé dans le centre-ville. Il participera à un échange sur le renforcement de la compétitivité européenne par l'innovation, la connectivité et la sécurité énergétique, a annoncé son département la semaine dernière.

Les dirigeants de l'UE, de l'OTAN, du Conseil de l'Europe et de l'OSCE participent à la CPE, tout comme le Canada, tant qu'invité.

/ATS


 

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