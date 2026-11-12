Les émissaires américains arrivés en Russie pour rencontrer Poutine

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés à Moscou jeudi pour une rencontre avec le président russe, Vladimir Poutine, après les discussions ukraino-russes qui se sont achevées mercredi à Abou Dhabi, ont annoncé les agences de presse russes.

"Les émissaires du président américain [...] ont été accueillis par le représentant spécial du président russe, Kirill Dmitriev", à leur arrivée à l'aéroport de Vnoukovo, à la périphérie de Moscou, a indiqué l'agence Interfax.

Ils doivent ensuite se rendre à Dublin pour un compte-rendu à le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Lors des deux jours de discussions directes aux Emirats arabes unis, les premières en plus de huit mois, les deux camps sont convenus d'un nouvel échange massif de prisonniers, tout en s'opposant sur le rôle que l'Europe devrait jouer dans la poursuite des négociations.

/ATS