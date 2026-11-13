Au Pérou, Chiclayo accueille avec ferveur son pape Léon XIV

Le pape Léon XIV est arrivé vendredi à Chiclayo, dans le nord du Pérou, pour une étape très attendue de sa tournée sud-américaine. Il a été accueilli avec ferveur dans cette ville dont il a été l'évêque pendant près de huit ans.

Le premier pape états-unien, qui possède également la nationalité péruvienne, est arrivé mercredi au Pérou, où il a vécu pendant près de vingt ans. Le pays constitue la dernière halte de sa tournée après l'Uruguay et l'Argentine, quelques semaines après avoir subi une opération pour un cancer du poumon.

Dans le centre historique, l'image de celui qui était connu sous le nom de Robert Prevost avant de diriger l'Église catholique et ses 1,4 milliard de fidèles est omniprésente. Des milliers de personnes ont afflué vers les pampas de Pimentel, à environ 13 km de la ville, où il doit célébrer une messe dans la matinée.

"Monseigneur Robert", comme les fidèles continuent de l'appeler, a laissé le souvenir d'un évêque proche des gens et solidaire, s'impliquant notamment dans la construction de deux usines d'oxygène pendant la pandémie de Covid, a rappelé le vicaire général du diocèse.

Léon XIV doit ensuite rencontrer le clergé, puis le personnel et les étudiants d'une université catholique. Il effectuera également une visite privée à la chapelle San Oscar Romero, située dans l'un des quartiers les plus modestes de la ville et qu'il a contribué à reconstruire.

/ATS