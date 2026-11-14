La fusée Starship décolle pour tenter une première

La fusée Starship développée par l'agence spatiale privée SpaceX pour aller sur la Lune et Mars a décollé vendredi du Texas pour un nouveau vol-test. L'objectif de la société d'Elon Musk était de tenter, pour la première fois, de rattraper les deux étages.

Cette fusée, la plus grande et la plus puissante jamais conçue, s'est envolée à 16h47 locales (23h47 en Suisse), pour un quinzième vol d'essai.

Mais peu après SpaceX a renoncé à rattraper le premier étage en raison d'un problème technique. La société avait insisté au préalable sur le fait qu'elle ne tenterait de telles manoeuvres, très complexes et risquées, que si tous les voyants étaient au vert.

Quant à l'étage supérieur de la fusée, le vaisseau, il poursuit sa course vers l'espace et pourrait être récupéré samedi, ce qui constituerait une première.

/ATS