Une rencontre entre Trump, Xi et Poutine aura lieu jeudi en Chine

Une rencontre entre les présidents américain Donald Trump, chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine aura lieu jeudi en Chine, en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen, a affirmé vendredi la Maison-Blanche.

"Le président a clairement indiqué qu'il aborderait, entre autres, la question de la réduction du nombre d'armes nucléaires dans le monde. Le président Trump estime que cette prolifération est très dangereuse", a déclaré une porte-parole de la Maison-Blanche.

/ATS