Nouvelle-Orléans: collision impliquant un bateau de croisière

Un porte-conteneurs est entré en collision avec un bateau de croisière amarré à un quai du port de La Nouvelle-Orléans vendredi sur le Mississippi, a annoncé la compagnie du bateau. Trente-deux passagers ont été amenés à l'hôpital.

La compagnie affrétant l'embarcation de plaisance, American Cruise Lines, a confirmé dans un communiqué sur le réseau social X que son bateau, l'"American Heritage, était impliqué dans une collision alors qu'il était amarré à quai à La Nouvelle-Orléans".

"Nous n'avons aucune personne portée disparue, ce qui est un véritable miracle sur le Mississippi. Et c'est à mettre au crédit de l'ensemble des premiers secours", a salué en fin d'après-midi la maire de la ville, Helena Moreno. Parmi les passagers blessés, "aucun ne présente de blessures graves".

Interrogé sur la chaîne de télévision locale WDSU, le vice-gouverneur de Louisiane Billy Nungesser a indiqué que douze personnes avaient été sorties de l'eau.

Un bateau prend l'eau

Sur des images, on peut voir le bateau basculer sur le flanc après avoir été percuté par le porte-conteneurs.

La directrice de la sécurité du port de La Nouvelle-Orléans, Melanie Montroll, a expliqué que le bateau avait commencé à prendre l'eau et à basculer alors qu'il était en cours d'évacuation. Helena Moreno a ajouté qu'"entre 180 et 190" personnes se trouvaient à bord.

Interrogée au sujet de l'enquête, la commandante des gardes-côtes du secteur de La Nouvelle-Orléans, Melanie Burnham, a affirmé que "ça prendra du temps [...] J'aurai probablement des informations en interne et une bonne orientation d'ici à quelques jours".

La navigation a été interrompue sur le Mississippi dans la zone de l'accident.

Dans la soirée, le président américain Donald Trump a salué le "travail de sauvetage incroyable des premiers secours". "Fait incroyable, personne n'a été tué dans cette importante collision", a-t-il réagi sur son réseau social Truth Social.

/ATS