Des concessions territoriales contre une adhésion de Kiev à l'Otan

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les États-Unis lui avaient proposé de céder des territoires en échange de l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan. Il a aussi dit que Kiev est en pourparlers sur des garanties de sécurité de la part des Occidentaux.

"Les Américains ont soulevé une question : 'Et si l'Ukraine rejoignait l'Otan ? L'Ukraine se retirerait-elle du Donbass ?' C'était la première fois que cette question était posée", a déclaré le président ukrainien à des journalistes vendredi, dans des propos sous embargo jusqu'à samedi.

Il a ajouté que Kiev discutait de "garanties de sécurité spécifiques de la part de l'Otan et de l'UE". Si les pays occidentaux les confirment, "alors je demanderai à la société ukrainienne ce qu'elle en pense : acceptons-nous ou non ? Je n'ai pas le droit de prendre cette décision seul", a-t-il dit.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a par ailleurs estimé que l'UE et l'Otan représentaient la seule "véritable sécurité" de l'Europe. "C'est tout. Il n'y a pas d'autre sécurité pour l'Europe", a-t-il dit.

Selon lui, la tentative du Kremlin de modifier l'architecture de sécurité du continent était "dangereuse". "C'est dangereux parce que, à mon avis, c'est précisément ce genre de choses qui conduit à des guerres ou à des escalades", a déclaré Volodymyr Zelensky.

Le chef de l'Etat ukrainien a encore accusé Moscou de "tout miser" sur la campagne militaire de cet hiver, alors que la guerre entre l'Ukraine et la Russie approche de son cinquième anniversaire. Il a appelé le Congrès américain à adopter des "sanctions et des armes", ce qui, selon lui, pousserait Vladimir Poutine à mettre fin aux combats.

/ATS