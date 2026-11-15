Gaza: l'armée israélienne dit avoir ciblé un responsable du Hamas

L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir ciblé un dirigeant de la branche militaire du ...
Gaza: l'armée israélienne dit avoir ciblé un responsable du Hamas

Selon une source sécuritaire palestinienne, le commandant de la brigade Rafah des brigades Ezzedine Al-Qassam a été tué dans une frappe à Al-Mawasi.

Photo: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED SABER Photo: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED SABER

L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir ciblé un dirigeant de la branche militaire du Hamas. Une source palestinienne a évoqué de son côté la mort d'un responsable militaire du mouvement islamiste dans le sud de la bande de Gaza.

"Il y a peu de temps, l'armée israélienne et le Shin Bet [renseignement intérieur, ndlr] ont frappé un responsable terroriste de la branche militaire du Hamas", selon un bref communiqué de l'armée, précisant que d'autres informations seraient publiées plus tard.

Interrogé par l'AFP, le porte-parole de la défense civile de Gaza, qui opère sous l'autorité du Hamas, Mahmoud Bassal, a fait état d'un mort et de plusieurs blessés dans une frappe à Al-Mawasi", à l'ouest de Khan Younès.

Une source sécuritaire palestinienne a ensuite précisé à l'AFP que "le commandant de la brigade Rafah des brigades Ezzedine Al-Qassam, Samir Abu Younis, a[vait] été tué dans une frappe le visant il y a peu à Al-Mawasi".

Cessez-le-feu en vigueur

Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025, après deux ans d'une guerre déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Depuis l'entrée en vigueur de cette trêve, plus de 1600 Palestiniens ont été tués, selon un décompte de l'AFP basé sur des données du ministère de la santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas et dont les statistiques sont jugées fiables par l'ONU.

Jeudi, des frappes israéliennes avaient fait 11 morts à Gaza, selon les secours palestiniens, soit la journée la plus meurtrière depuis les législatives israéliennes du 27 octobre.

/ATS


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