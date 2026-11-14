France: entre 106'000 et 200'000 manifestants lors de l'acte V

À moins de six mois de la présidentielle, entre 106'000 et 200'000 personnes, selon les autorités et les organisateurs, ont manifesté samedi en France lors de l'acte V du mouvement social. La mobilisation est inférieure à celle de la semaine dernière.

Lors de la précédente journée, ils avaient respectivement dénombré 146'000 et 250'000 personnes. Quelque 70'000 policiers et gendarmes étaient encore mobilisés samedi sur tout le territoire, comme les trois samedis précédents.

Pour le ministère français de l'intérieur, qui a insisté sur un nouveau "recul" de la participation, "la situation sur le territoire national est demeurée globalement maîtrisée, en dépit d'incidents dans plusieurs villes".

À 18h00, il y avait 219 interpellations et 10 policiers "légèrement blessés". A Paris, le parquet a recensé 45 interpellations, dont 23 majeurs et 10 mineurs. Selon le ministère de l'intérieur et les organisateurs, de 24'000 à près de 100'000 personnes ont défilé dans la capitale française.

Multiples revendications

La coordination des gilets jaunes, qui contribue depuis le 17 octobre à l'organisation des samedis de manifestations contre la "vie chère", s'était jointe au cortège associatif, syndical et étudiant. Différentes organisations de défense des droits fondamentaux ont également défilé contre une proposition de loi sur la présomption d'usage légitime des armes par les forces de l'ordre, qu'elles considèrent comme "un permis de tuer", déjà dénoncée dans la rue le 20 septembre.

"Macron démission", "Tout le monde déteste la police" et "Acab" ont été fréquemment scandés à Paris où, sous le soleil, la manifestation s'est déployée largement dans le calme de la place de la République vers celle de la Nation, en passant par Bastille.

Peu avant 18h00, tout le cortège avait atteint son terme et la majeure partie s'est dispersée tranquillement, selon la préfecture de police. Deux groupes d'une centaine de personnes ont ensuite formé des cortèges sauvages.

Journalistes attaqués à Lyon

À Lyon (centre-est), une équipe de la télévision d'informations en continu BFMTV a été violemment agressée par des manifestants en marge du cortège, nécessitant l'intervention de la police pour les "protéger", ont indiqué les autorités locales.

L'équipe de télévision était composée de deux journalistes et deux agents de sécurité. Des manifestants "se sont jetés sur eux"; c'était "très violent, avec une volonté de lynchage", déclenchant "un bond offensif des CRS pour aller les protéger", a expliqué à l'AFP la préfecture du Rhône.

"Ça a été très très fort, l'un d'entre eux s'est pris plusieurs coups. Sa caméra a été jetée par terre, cassée et après ils l'ont récupérée et volée. Et lui, il était sous le choc", a raconté à l'AFP un pigiste indépendant, témoin de la scène.

La manifestation lyonnaise aux causes mutliples - marche pour le climat, pour le droit des enfants et la jeunesse - a réuni 8000 personnes, selon les autorités.

Une nouvelle journée nationale de grève et de manifestations est prévue mardi.

/ATS