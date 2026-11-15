Mouvement social en France: plus de 400 interpellations

Quatre cent quatre personnes ont été interpellées en France samedi en marge des manifestations ...
Mouvement social en France: plus de 400 interpellations

Entre 106'000 et 200'000 personnes, selon les autorités et les organisateurs, ont manifesté samedi en France, ici à Montpellier, lors de l'acte V du mouvement social.

Photo: KEYSTONE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Photo: KEYSTONE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Quatre cent quatre personnes ont été interpellées en France samedi en marge des manifestations de l'acte V du mouvement social, a indiqué dimanche le ministère de l'Intérieur à l'AFP. Rien qu'à Paris, il y a eu 108 gardes à vue.

Le parquet de Paris évoque "principalement" des "groupements en vue de commettre des violences". Quelque 24'000 personnes ont défilé entre la place de la République et la place de la Nation, samedi, contre la vie chère, selon le ministère de l'Intérieur.

La majeure partie du cortège s'est dispersée "dans le calme" vers 18h00 mais deux cortèges sauvages ont poursuivi. Ils ont "rapidement été interceptés par les policiers, à l'issue de la dispersion.

Environ 106'000 personnes ont manifesté en France samedi, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Une mobilisation inférieure à celle de la semaine dernière, qui avait réuni 146'000 personnes dont 46'000 dans la capitale, d'après la même source.

Les organisateurs revendiquent de leur côté 200'000 personnes dans les rues samedi, dont la moitié pour la seule capitale. Pour le ministère de l'Intérieur, qui a insisté sur un nouveau "recul" de la participation, "la situation sur le territoire national est demeurée globalement maîtrisée, en dépit d'incidents dans plusieurs villes", notamment Marseille, Grenoble, Bordeaux et Lyon.

En outre, cinquante policiers et gendarmes ont été blessés sur l'ensemble du territoire samedi. Depuis le début du mouvement lycéen, étudiant et social il y a deux mois, les blessures rapportées côté forces de l'ordre sont en majorité légères. Des policiers et gendarmes plus gravement atteints ont cependant dû être hospitalisés.

/ATS


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Moscou confirme un sommet Xi-Trump-Poutine jeudi

Moscou confirme un sommet Xi-Trump-Poutine jeudi

Monde    Actualisé le 15.11.2026 - 04:36

Gaza: l'armée israélienne dit avoir ciblé un responsable du Hamas

Gaza: l'armée israélienne dit avoir ciblé un responsable du Hamas

Monde    Actualisé le 15.11.2026 - 01:24

SpaceX rattrape l'étage supérieur de Starship, une première

SpaceX rattrape l'étage supérieur de Starship, une première

Monde    Actualisé le 14.11.2026 - 22:39

France: entre 106'000 et 200'000 manifestants lors de l'acte V

France: entre 106'000 et 200'000 manifestants lors de l'acte V

Monde    Actualisé le 14.11.2026 - 23:33

Articles les plus lus

La France interdit la pêche à l'anguille

La France interdit la pêche à l'anguille

Monde    Actualisé le 14.11.2026 - 11:18

SpaceX rattrape l'étage supérieur de Starship, une première

SpaceX rattrape l'étage supérieur de Starship, une première

Monde    Actualisé le 14.11.2026 - 22:39

France: entre 106'000 et 200'000 manifestants lors de l'acte V

France: entre 106'000 et 200'000 manifestants lors de l'acte V

Monde    Actualisé le 14.11.2026 - 23:33

Gaza: l'armée israélienne dit avoir ciblé un responsable du Hamas

Gaza: l'armée israélienne dit avoir ciblé un responsable du Hamas

Monde    Actualisé le 15.11.2026 - 01:24

La France interdit la pêche à l'anguille

La France interdit la pêche à l'anguille

Monde    Actualisé le 14.11.2026 - 11:18

Des concessions territoriales contre une adhésion de Kiev à l'Otan

Des concessions territoriales contre une adhésion de Kiev à l'Otan

Monde    Actualisé le 14.11.2026 - 12:51

SpaceX rattrape l'étage supérieur de Starship, une première

SpaceX rattrape l'étage supérieur de Starship, une première

Monde    Actualisé le 14.11.2026 - 22:39

France: entre 106'000 et 200'000 manifestants lors de l'acte V

France: entre 106'000 et 200'000 manifestants lors de l'acte V

Monde    Actualisé le 14.11.2026 - 23:33

Une rencontre entre Trump, Xi et Poutine aura lieu jeudi en Chine

Une rencontre entre Trump, Xi et Poutine aura lieu jeudi en Chine

Monde    Actualisé le 14.11.2026 - 02:06

Ormuz: deux pétroliers en feu après avoir percuté des mines

Ormuz: deux pétroliers en feu après avoir percuté des mines

Monde    Actualisé le 14.11.2026 - 05:15

La France interdit la pêche à l'anguille

La France interdit la pêche à l'anguille

Monde    Actualisé le 14.11.2026 - 11:18

Des concessions territoriales contre une adhésion de Kiev à l'Otan

Des concessions territoriales contre une adhésion de Kiev à l'Otan

Monde    Actualisé le 14.11.2026 - 12:51