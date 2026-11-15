Mouvement social en France: plus de 400 interpellations

Quatre cent quatre personnes ont été interpellées en France samedi en marge des manifestations de l'acte V du mouvement social, a indiqué dimanche le ministère de l'Intérieur à l'AFP. Rien qu'à Paris, il y a eu 108 gardes à vue.

Le parquet de Paris évoque "principalement" des "groupements en vue de commettre des violences". Quelque 24'000 personnes ont défilé entre la place de la République et la place de la Nation, samedi, contre la vie chère, selon le ministère de l'Intérieur.

La majeure partie du cortège s'est dispersée "dans le calme" vers 18h00 mais deux cortèges sauvages ont poursuivi. Ils ont "rapidement été interceptés par les policiers, à l'issue de la dispersion.

Environ 106'000 personnes ont manifesté en France samedi, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Une mobilisation inférieure à celle de la semaine dernière, qui avait réuni 146'000 personnes dont 46'000 dans la capitale, d'après la même source.

Les organisateurs revendiquent de leur côté 200'000 personnes dans les rues samedi, dont la moitié pour la seule capitale. Pour le ministère de l'Intérieur, qui a insisté sur un nouveau "recul" de la participation, "la situation sur le territoire national est demeurée globalement maîtrisée, en dépit d'incidents dans plusieurs villes", notamment Marseille, Grenoble, Bordeaux et Lyon.

En outre, cinquante policiers et gendarmes ont été blessés sur l'ensemble du territoire samedi. Depuis le début du mouvement lycéen, étudiant et social il y a deux mois, les blessures rapportées côté forces de l'ordre sont en majorité légères. Des policiers et gendarmes plus gravement atteints ont cependant dû être hospitalisés.

/ATS