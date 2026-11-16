Russie: plus de 100 drones visant Moscou interceptés (maire)

La défense aérienne russe a intercepté dans la nuit de dimanche à lundi une centaine de drones ...
Russie: plus de 100 drones visant Moscou interceptés (maire)

Un terminal pétrolier a été frappé ces derniers jours par des drones ukrainiens dans le port de Saint-Pétersbourg.

Photo: KEYSTONE/EPA/STRINGER Photo: KEYSTONE/EPA/STRINGER

La défense aérienne russe a intercepté dans la nuit de dimanche à lundi une centaine de drones qui visaient Moscou, selon son maire. Cette attaque intervient à quelques jours d'une rencontre du président Vladimir Poutine avec ses homologues américain et chinois.

Le sommet de Shenzhen, dans le sud-est de la Chine, sera jeudi la première réunion de ce type entre M. Poutine, Donald Trump et Xi Jinping, mais des responsables américains affirment qu'il est peu probable que la guerre en Ukraine soit abordée.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a indiqué lundi que la défense aérienne russe avait intercepté 139 drones dans une série de messages publiés sur le réseau social Telegram. "Des spécialistes des services d'urgence travaillent sur le site où sont tombés les débris", a-t-il ajouté.

Ces interceptions sont intervenues après des frappes ukrainiennes sur une importante usine pétrochimique russe, une raffinerie de pétrole et un site de production militaire, dans le cadre des attaques menées par l'Ukraine en profondeur sur le territoire russe.

/ATS


 

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