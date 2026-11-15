Echec d'une fusée Vulcan: Amazon perd 40 satellites

Amazon a perdu dimanche 40 satellites de sa constellation pour Internet dans l'échec d'une fusée Vulcan, lors du premier de plusieurs dizaines de vols achetés à United Launch Alliance (ULA). Il s'agit d'un revers pour le groupe fondé par Jeff Bezos face à Starlink.

La fusée, qui avait décollé à 12h40 locales (18h40 en Suisse) de Cap Canaveral, en Floride, "a subi une anomalie 10 minutes après le début du vol" et n'a pas livré sa charge en orbite, a indiqué ULA, co-entreprise de Boeing et Lockheed Martin.

"Aujourd'hui, nous n'avons pas été à la hauteur" de l'exigence de réussite des missions, a reconnu l'entreprise, qui ne dispose pas encore de données sur la cause de l'échec.

Il s'agissait du premier vol de Vulcan en neuf mois. La composante spatiale de l'armée américaine avait suspendu son utilisation pour ses missions après la défaillance d'un propulseur d'appoint lors d'un lancement en février, la deuxième de ce type en quatre vols.

38 lancements prévus

Amazon a acheté au total 38 lancements à ULA. Vulcan doit à terme mettre en orbite près de la moitié de la première génération d'Amazon Leo (ex-Kuiper), qui doit compter 3232 satellites. Le géant de la vente en ligne fondé par Jeff Bezos en a lancé 400 depuis avril 2025.

Ces 40 satellites formaient le plus gros lot jamais envoyé par Amazon, qui n'avait procédé à aucun lancement depuis juillet et n'a pas encore ouvert son service commercial, promis pour 2026.

"Tout lancement comporte un risque, en particulier pour des missions inaugurales" comme celle-ci, a réagi Amazon Leo sur le réseau social X, qualifiant ULA de "partenaire de confiance" et se disant convaincu qu'il "tirera les leçons de cette mission".

Ce revers survient deux jours après le déploiement par SpaceX, la société d'Elon Musk, de 26 grands satellites Starlink lors d'un vol-test de sa fusée Starship, dont l'étage supérieur a été rattrapé pour la première fois samedi au Texas.

Une autre fusée lourde sur laquelle compte Amazon, New Glenn de Blue Origin, la société spatiale de Jeff Bezos, est clouée au sol depuis l'explosion d'un exemplaire lors d'un essai en mai.

La fusée européenne Ariane 6, dont Amazon est le principal client commercial, doit pour sa part lancer 36 satellites Amazon Leo "au plus tôt" le 23 novembre de Kourou (Guyane française), selon Arianespace.

/ATS