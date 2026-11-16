L'Indonésie s'excuse auprès de ses voisins pour les fumées toxiques

Le président indonésien Prabowo Subianto a présenté ses excuses à la Malaisie et à Singapour pour les fumées toxiques issues des incendies incontrôlés qui ravagent l'Indonésie. Les flammes ont détruit 2,88 millions d'hectares de terrain depuis le début de l'année.

L'archipel d'Asie du Sud-Est peine depuis des mois à maîtriser des feux qui ont brûlé de vastes étendues de forêt et de végétation sur les îles de Sumatra et Bornéo ainsi qu'en Papouasie, provoquant un épais brouillard de fumée toxique, qui s'est propagé en Malaisie, à Singapour et au Timor-Oriental et jusqu'aux Philippines.

Dimanche, s'exprimant lors d'un sommet de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN) à Manille, Prabowo a déclaré que la fumée toxique n'était "pas de notre faute" et a insisté sur le fait que l'Indonésie avait "fait de [son] mieux".

Seize pompiers morts

Toutefois, "au nom du gouvernement et du peuple indonésiens, nous présentons nos excuses si nous avons causé des souffrances aux populations de Singapour et de Malaisie", a ajouté le chef d'État, selon une vidéo de la séance plénière publiée par la présidence indonésienne.

L'Indonésie connaît régulièrement des incendies durant la saison sèche, mais ceux de 2026 ont été particulièrement intenses, en partie en raison d'une grave sécheresse provoquée par le phénomène météorologique El Niño.

Les autorités indonésiennes ont révoqué 17 concessions foncières accordées à des entreprises en lien avec les incendies et 26 autres font l'objet d'une enquête, a également indiqué le président indonésien.

Au total, l'archipel a mobilisé 71'000 personnes pour lutter contre les incendies, a encore rappelé M. Prabowo, précisant que 16 pompiers ont trouvé la mort et deux hélicoptères se sont écrasés lors d'opérations de lutte contre le feu.

/ATS