La Chine confirme un sommet entre Xi, Trump et Poutine jeudi

Pékin a confirmé lundi que le président chinois Xi Jinping et ses homologues américain Donald ...
La Chine confirme un sommet entre Xi, Trump et Poutine jeudi

La rencontre entre Donald Trump, à gauche sur le cliché, Xi Jinping, au centre, et Vladimir Poutine, à droite, doit avoir lieu en marge du sommet de l'APEC à Shenzhen.

Photo: KEYSTONE/AP Photo: KEYSTONE/AP

Pékin a confirmé lundi que le président chinois Xi Jinping et ses homologues américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine tiendraient leur premier sommet trilatéral jeudi à Shenzhen, en Chine. Washington et Moscou avaient déjà annoncé la réunion.

"Le 19 novembre, le président chinois Xi Jinping organisera une réunion des chefs d'État Chine-Russie-États-Unis, avec le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump à Shenzhen", a indiqué le ministère des affaires étrangères dans un bref communiqué, sans donner plus de précisions.

La rencontre devrait avoir lieu en marge du sommet des dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), qui débute mercredi.

Nucléaire et Iran

Donald Trump souhaite aborder la question de la réduction du nombre d'armes nucléaires dans le monde et la guerre déclenchée à la fin février par des frappes israélo-américaines contre l'Iran, selon des responsables américains, mais pas la guerre entre l'Ukraine et la Russie.

Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a indiqué que, lors d'une récente rencontre avec Xi Jinping, le dirigeant chinois avait manifesté une certaine "irritation", lorsque l'idée de discussions trilatérales portant sur l'Ukraine avait été évoquée.

"Il a explicitement souligné qu'il s'agissait d'un conflit européen, dans lequel les Européens doivent également être présents à la table des négociations", a déclaré le chef d'État allemand à la chaîne de télévision ARD.

En matière de désarmement nucléaire, la Chine insiste depuis longtemps pour que les États-Unis et la Russie réduisent leurs propres arsenaux nucléaires avant qu'elle n'accepte de faire de même.

/ATS


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