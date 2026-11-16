"J'ai fait de mon mieux" malgré des "erreurs", assure Macron

Emmanuel Macron a marqué lundi les dix ans de l'annonce de sa première candidature à la présidence ...
"J'ai fait de mon mieux" malgré des "erreurs", assure Macron

Le président Emmanuel Macron, qui ne peut briguer un troisième mandat consécutif, achèvera son second quinquennat le 13 mai.

Photo: Keystone/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL Photo: Keystone/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL

Emmanuel Macron a marqué lundi les dix ans de l'annonce de sa première candidature à la présidence française par un message sur X en forme de bilan, affirmant avoir "fait de (son) mieux", tout en concédant "parfois des erreurs". Les élections ont lieu dans six mois.

En plein mouvement social, dans la foulée de celui des lycéens et alors que le prix des carburants bat des records, la popularité de M. Macron a atteint en septembre son niveau le plus bas depuis 2017, avec seulement 15% d'opinions favorables.

"Je veux (...) dire à celles et ceux qui ne m'ont pas apporté leur suffrage qu'à chaque instant j'ai fait de mon mieux pour l'intérêt supérieur du pays", a-t-il écrit. "Il y a eu parfois des erreurs", a-t-il admis, "mais chaque jour, nous avons travaillé dur, avec beaucoup de femmes et d'hommes remarquables, au service de la France et des Français."

Durant ces dix dernières années, il assure avoir oeuvré "pour essayer de tenir (ses) engagements" et pour "traverser ensemble les crises".

Dix ans

Ce message est publié dix ans jour pour jour après l'annonce de sa candidature qui se voulait dépasser le clivage droite-gauche, alors qu'il avait quitté quelques mois plus tôt le gouvernement du socialiste François Hollande dont il était ministre de l'Économie.

Le président français, âgé de 48 ans, qui ne peut briguer un troisième mandat consécutif, achèvera son second quinquennat le 13 mai. La candidate d'extrême droite française Marine Le Pen, qu'Emmanuel Macron a battue à deux reprises en 2017 et 2022, est la grande favorite de la présidentielle dans six mois.

/ATS


 

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