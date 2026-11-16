Cinq pays européens vont envoyer des migrants au Rwanda

Cinq pays de l'UE, dont l'Allemagne et l'Autriche, ont dévoilé lundi leur projet d'ouvrir au ...
Cinq pays européens vont envoyer des migrants au Rwanda

Le Danemark, l'Autriche, les Pays-Bas la Grèce et l'Allemagne, ici en compagnie du ministre de l'Intérieur rwandais Vincent Biruta (3e depuis la droite), veulent renvoyer des migrants expulsés au Rwanda.

Photo: KEYSTONE/AP/Heinz-Peter Bader Photo: KEYSTONE/AP/Heinz-Peter Bader

Cinq pays de l'UE, dont l'Allemagne et l'Autriche, ont dévoilé lundi leur projet d'ouvrir au Rwanda le tout premier centre pour des migrants expulsés d'Europe.

Cette initiative, qui fait bondir les défenseurs des droits humains, a été dévoilée lors d'une conférence de presse à Vienne. L'objectif: ouvrir en 2027 "le tout premier hub de retour" dans ce pays d'Afrique de l'Est, a assuré le chancelier autrichien Christian Stocker qualifiant cette initiative d'"historique".

Cette initiative est pilotée par cinq pays européens, partisans d'une ligne migratoire très ferme. On retrouve le Danemark, l'Autriche, les Pays-Bas mais aussi la Grèce et l'Allemagne. Ces Etats explorent depuis des mois l'idée d'envoyer des migrants dans des centres en dehors d'Europe.

Le Rwanda a promis d'offrir avec ce centre "une seconde chance" aux migrants expulsés d'Europe. Les ONG sont plus sceptiques.

/ATS


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