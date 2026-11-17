Plusieurs villes de France ont connu mardi une nouvelle journée de mobilisation autour d'un large éventail de revendications. Des manifestations bigarrées ont mêlé lycéens, étudiants, retraités, salariés du privé, à l'appel des syndicats d'agents publics.

Au moins des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans le calme, après un appel à la mobilisation initialement lancé par des syndicats de fonctionnaires, dans des cortèges paraissant dans l'ensemble moins denses que lors des précédentes mobilisations, avant les estimations nationales des syndicats et du ministère de l'Intérieur.

À Marseille et Toulouse, environ 5000 personnes ont été recensées par la préfecture, et respectivement 80'000 et 20'000 selon les syndicats, en baisse par rapport au 5 novembre.

Des milliers de personnes ont également défilé à Lille, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, La Rochelle ou Metz, avec là aussi visiblement moins de monde que lors des précédents rendez-vous, selon des journalistes de l'AFP.

Le ministère de l'Action et des Comptes publics a recensé moins de 3 % d'agents grévistes dans la fonction publique de l'État - agents des ministères, des préfectures ou des rectorats notamment. Ils étaient près de 10 % le 5 novembre.

"C'est mon deuxième jour de grève et je comprends qu'on soit moins parce que ça pèse à la fin du mois", a notamment expliqué à l'AFP Emma, contractuelle dans une administration locale qui défilait à Bayonne et qui n'a donné que son prénom.

Jeunesse mobilisée

La jeunesse restait très mobilisée, ont constaté des journalistes de l'AFP, après que l'Interfac IDF, qui se présente comme l'assemblée générale des étudiants des facultés franciliennes, et l'intersyndicale de la jeunesse (USL-Fage-Unef-Union étudiante) avaient annoncé rejoindre l'appel à la grève et à la mobilisation.

"On est stressé pour nos études, mais quand on a une vingtaine de flics tous les matins devant le lycée, on n'a qu'une envie : continuer à protester", a expliqué dans le cortège parisien Mathilde, 17 ans, en terminale au lycée Turgot.

À Toulouse, plusieurs blocus de lycées ont été levés par les forces de l'ordre dans la matinée, certains au prix d'une "répression très violente", a dénoncé auprès de l'AFP Martin Ramel-Brossard de l'Union syndicale lycéenne (USL).

"Il faut qu'on aille jusqu'au bout" et aujourd'hui "ça doit être le début de la construction d'une véritable grève générale", a plaidé Coppelia Moreau, de l'Interfac, qui a appelé à une nouvelle mobilisation le 26 novembre.

À Paris, un cortège parti vers 14H00 de la place de la Nation vers la place d'Italie a rassemblé 28.000 manifestants dans le "calme", selon la préfecture de police.

La numéro un de la CGT, Sophie Binet, a demandé entre autres que le gouvernement reçoive l'ensemble des syndicats (salariés, jeunesse, agents publics) pour "faire des annonces immédiates à la hauteur", car "seule la réponse à nos revendications arrêtera la mobilisation".

Vendredi, les syndicats de fonctionnaires avaient quitté Matignon remontés après un nouveau refus du gouvernement d'accorder des augmentations générales de salaires, quelques jours après l'annonce d'un coup de pouce au Smic pour les salariés du secteur privé. Ils dénoncent des mesures du gouvernement sur les bas salaires qui ne répondent pas à l'urgence.

Salaire minimum

Au total, 3,93 % des agents de la fonction publique hospitalière étaient en grève mardi, autant que le 5 novembre, et 1,96 % des agents de la fonction publique territoriale, soit moins que le 5 novembre (4,60 %), selon des estimations partielles.

Avec la revalorisation du Smic au 1er décembre et avant les "mesures d'urgence" du gouvernement, c'est 1,1 million d'agents publics dont le salaire de base devait passer sous le salaire minimum, soit près de 20 %.

Malgré le relèvement du salaire de base des fonctionnaires les plus modestes pour compenser la revalorisation du salaire minimum, environ 660'000 agents continueront de percevoir un salaire de base inférieur au Smic. Ils toucheront à ce titre une indemnité pour compenser l'écart avec le nouveau niveau du salaire minimum.

Mais la colère reste intacte notamment parce que cette indemnité n'est pas prise en compte dans le calcul de la retraite.

Entre revalorisation du Smic et mesures pour les salaires des agents les plus modestes, la facture devrait dépasser le milliard d'euros, selon le ministre des Comptes publics, David Amiel.

/ATS