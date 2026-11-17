Les États-Unis ont perdu leur statut de pays ayant éliminé la rougeole, a annoncé mardi l'Organisation panaméricaine de la Santé (PAHO). Cette maladie grave et très contagieuse a signé sous Donald Trump un retour en force, sur fond de baisse des taux de vaccination.

Le Mexique et la Bolivie ont subi le même sort, un an après que le Canada a déjà perdu ce statut en raison d'une épidémie persistante de rougeole.

Cette annonce constitue un revers particulièrement cinglant pour les États-Unis, première puissance mondiale, qui avaient obtenu ce statut en 2000 après des décennies de lutte.

Un quart de siècle plus tard, le pays fait face à sa pire épidémie en 35 ans, une crise sanitaire à laquelle l'administration Trump est accusée d'avoir largement contribué par ses coupes dans les budgets de santé et ses discours vaccinosceptiques.

"Plus un endroit sûr"

"Les États-Unis ne sont plus un endroit sûr pour les enfants en ce qui concerne la rougeole", a regretté Noel Brewer, professeur de santé publique présidant un groupe d'experts travaillant avec PAHO lors d'un récent appel à la presse.

"C'est une maladie tout à fait évitable" grâce au vaccin, a-t-il rappelé, jugeant sa résurgence "inadmissible".

Le changement de statut signifie que la rougeole est désormais considérée comme endémique aux États-Unis tout comme au Mexique, car une même souche du virus y a circulé pendant plus de 12 mois.

"Elle reviendra l'année prochaine, et l'année d'après. Et tant que nous n'aurons pas augmenté les taux de vaccination, elle continuera de revenir", explique Paul Offit, pédiatre infectiologue américain, auprès de l'AFP.

Désinformation

La rougeole est d'abord réapparue au Texas dans une communauté religieuse sous-vaccinée, puis s'est diffusée à travers le pays à la faveur des taux de vaccination en baisse.

Depuis la pandémie de Covid-19, de plus en plus d'Américains rechignent en effet à faire vacciner leurs enfants, un phénomène dans lequel le ministre de la Santé de Trump, Robert Kennedy Jr, est accusé d'avoir joué un rôle important.

Ce dernier a relayé pendant des années de fausses informations sur les vaccins, dont celui contre la rougeole, et a minimisé la dangerosité de la maladie à plusieurs reprises, tout en remettant en doute l'attribution de certains décès.

Depuis début 2026, 5.412 cas confirmés de rougeole et 591 hospitalisations ont été recensés à travers les États-Unis par la principale agence de santé publique - un bilan très fortement sous-estimé selon plusieurs experts.

La quasi-totalité des personnes infectées était non-vaccinée et 12 décès, notamment de très jeunes enfants, ont été rapportés par les autorités sanitaires de plusieurs États américains depuis 2025, date à laquelle la maladie est revenue en force.

Le virus s'est par ailleurs propagé au Mexique, où il a fait 23 morts depuis début 2026 selon les données de PAHO.

Résurgence d'autres maladies

La rougeole provoque de la fièvre, des symptômes respiratoires et des éruptions cutanées, mais aussi dans certains cas des complications plus graves comme une pneumonie et une inflammation du cerveau, voire la mort.

Extrêmement contagieuse, elle se transmet par voie aérienne, le virus pouvant rester dans l'air jusqu'à deux heures après le départ d'une personne contaminée.

Pour endiguer sa propagation, la couverture vaccinale doit donc être d'au moins 95%. Or, aux États-Unis, la proportion d'enfants en maternelle vaccinés était en 2025 de 92,4%, avec des taux bien plus bas localement.

Si le Mexique a réussi à faire reculer l'épidémie grâce à une campagne de vaccination de grande envergure, la crise semble encore être loin d'être contenue aux États-Unis, où la situation est quasiment passée sous silence par l'administration Trump.

"Je pense que lorsque nous avons éradiqué cette maladie, nous avons également effacé le souvenir de celle-ci", soupire le docteur Paul Offit. "Je ne crois pas que les gens se souviennent à quel point ce virus peut rendre gravement malade, voire tuer."

Avant la mise au point du vaccin au début des années 1960, la rougeole tuait des centaines d'enfants chaque année aux États-Unis, et elle continue de faire des dizaines de milliers de morts à travers le monde.

Son retour augure une inquiétante tendance, préviennent les experts : celle du réveil d'autres maladies infectieuses jusqu'alors considérées comme disparues ou quasi disparues.

/ATS