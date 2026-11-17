Matan Kahana, un ancien membre des forces spéciales israéliennes proche de Gadi Eisenkot, a été élu mardi à la tête du Parlement israélien. Il s'agit d'une première victoire politique pour l'opposition au Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu.

Ce membre du parti Yashar a été élu avec 66 voix sur les 120 que compte la Knesset. Cette victoire permet à M. Eisenkot et son camp de rafler un poste stratégique qui peut fixer le calendrier parlementaire et donc accélérer ou retarder les débats et votes sur les lois, un levier essentiel pour l'opposition qui veut détricoter au plus vite l'héritage législatif de M. Netanyahu.

/ATS