Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine ont posé ensemble jeudi matin à Shenzhen (sud de la Chine) avec les dirigeants d'Asie-Pacifique pour la photo de groupe de la réunion de l'Apec, quelques heures avant un sommet trilatéral inédit, a constaté l'AFP.

Les trois dirigeants doivent se réunir en début d'après-midi pour des entretiens dont la teneur n'a pas été précisée, mais qui préoccupent des acteurs comme l'Ukraine, l'Europe ou Taïwan, inquiets d'arrangements entre grandes puissances à leurs dépens.

/ATS