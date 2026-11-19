Le pont reliant la Crimée annexée à la Russie a été à nouveau attaqué, a annoncé mercredi soir un responsable russe local, deux jours après des frappes ukrainiennes ayant sérieusement endommagé cette infrastructure.

"À la suite d'une nouvelle attaque contre le pont de Crimée, la circulation est temporairement interrompue. Tous les services compétents sont à pied d'oeuvre. Une évaluation des dégâts est en cours", a affirmé Sergueï Aksionov, le responsable de la Crimée nommé par Moscou, sur son compte Telegram.

Cette nouvelle attaque intervient à quelques heures de la rencontre inédite entre le président russe Vladimir Poutine et ses homologues chinois Xi Jinping et américain Donald Trump, à Shenzhen, en Chine.

Dans la nuit de lundi à mardi, le pont de Crimée avait subi une importante attaque, menée, selon Kiev, avec des missiles et des drones.

Ces frappes, selon les services de sécurité ukrainiens (SBU), ont entièrement détruit une travée routière du pont, qui compte une partie routière et une partie ferroviaire.

Mardi, dans la journée, le ministère russe des Transports avait fait savoir que la circulation des trains avait repris sur l'une des deux voies ferroviaires, mais que des réparations se poursuivaient sur la deuxième.

Inauguré en 2018, le pont de Crimée a une grande valeur symbolique pour Moscou, car il est censé illustrer l'annexion de cette péninsule ukrainienne, en 2014, et son rattachement au territoire russe. C'est également une voie de communication importante pour approvisionner ce territoire.

/ATS