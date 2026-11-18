Le secrétaire d'Etat américain à la Défense, Pete Hegseth, a annoncé mercredi un accord militaire avec le Venezuela au cours d'une visite surprise à Caracas, a rapporté la télévision d'État vénézuélienne.

"Nous espérons pouvoir mettre cela en pratique, en approfondissant notre coopération et notre partenariat en matière de défense d'une manière qui mette à profit l'expertise des forces armées des États-Unis et du département de la Guerre", a déclaré M. Hegseth dans des propos diffusés par la télévision.

Selon le chef du Pentagone, l'accord vise à "garantir que le peuple vénézuélien ne soit pas menacé par des acteurs étrangers, des narcoterroristes ou des criminels, et qu'il soit sûr et protégé à l'intérieur de ses frontières souveraines".

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a indiqué pour sa part qu'il s'agissait d'une "reprise de la relation technico-militaire entre les deux pays", après des années de tensions dans leurs relations.

Selon Mme Rodríguez, l'accord vise à renforcer la formation, l'équipement opérationnel et l'accès à de nouvelles technologies pour la Force armée nationale bolivarienne (FANB). "C'est très bénéfique pour nos responsables militaires, pour améliorer leur équipement opérationnel, pour faciliter l'accès à de nouvelles technologies", a assuré la présidente par intérim.

M. Hegseth a été reçu mercredi par Mme Rodríguez au palais présidentiel de Miraflores à Caracas.

Cette visite intervient dix mois après l'opération militaire américaine qui a abouti à la capture en janvier du président chaviste Nicolas Maduro, actuellement jugé aux États-Unis avec son épouse.

Le chef du Pentagone est le plus haut responsable américain à visiter le pays depuis cette opération, dont il était l'un des principaux maîtres d'oeuvre en tant que chef des forces armées américaines.

/ATS