En Ukraine, une superficie équivalente à près de trois fois celle de la Suisse est considérée comme potentiellement minée. La Confédération a participé à plusieurs débats sur le sujet lors d'une conférence internationale qui s'est tenue à Bruxelles de lundi à mercredi.

"La Russie a parsemé notre pays de mines et d'autres explosifs. Même là où les combats ont cessé, le danger persiste", a déclaré le chef du gouvernement ukrainien, Serhiy Koretsky, lors de l’ouverture de la quatrième conférence sur le déminage humanitaire (Ukraine Mine Action Conference, UMAC), lundi soir à Bruxelles.

Selon le chef du gouvernement, 129'000 kilomètres carrés sont potentiellement minés en Ukraine. À titre de comparaison, la superficie de la Suisse est de 41'285 kilomètres carrés.

Dix projets suisses sont actuellement en cours dans le domaine du déminage, a indiqué Jacques Gerber, délégué du Conseil fédéral pour l’Ukraine, qui représentait la Suisse à la conférence. D’ici 2028, le Conseil fédéral a prévu d’allouer 100 millions de francs au déminage.

/ATS