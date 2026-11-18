Les députés démocrates aux États-Unis ont désigné mercredi Hakeem Jeffries comme chef de leur prochaine majorité, selon plusieurs médias américains. L'élu new-yorkais est en passe de devenir en janvier le premier président noir de la Chambre des représentants.

Jusqu'ici chef de la minorité démocrate, le député de 56 ans n'avait pas de rival déclaré pour ce vote, malgré la contestation de plus en plus forte venue de l'aile gauche du parti, qui dénonce un manque de vigueur dans son opposition à Donald Trump, mais aussi ses positions pro-israéliennes.

Il l'a finalement emporté avec 251 voix pour et 11 contre, selon les médias Punchbowl News et Semafor.

Celui qui dirigeait déjà la minorité démocrate à la Chambre a ainsi été désigné candidat de son parti au poste de "speaker". Il devra encore remporter le vote formel qui se tiendra le 3 janvier, lorsque le nouveau Congrès se réunira pour la première fois.

Après la large victoire des démocrates aux élections de mi-mandat, Hakeem Jeffries est amené à diriger la Chambre pour les deux dernières années du mandat de Donald Trump.

Lors d'une conférence de presse mardi, il avait promis de travailler très rapidement pour améliorer les finances des ménages américains. "Les gens se noient dans cette économie républicaine, et les députés démocrates s'engagent à reprendre en main la situation, dès le premier jour", a-t-il lancé.

Originaire de Brooklyn, Hakeem Jeffries a commencé sa carrière comme avocat dans le secteur privé avant d'intégrer l'assemblée de l'État de New York en 2007, puis le Congrès en 2013.

Voix dissidentes à gauche

Fin orateur, connu pour son attitude posée et son goût pour les références hip-hop, il est devenu le premier élu noir à diriger un parti au Congrès, en succédant à Nancy Pelosi en 2022. Il était également l'un des procureurs lors de la première procédure d'"impeachment" contre Donald Trump en 2020.

Sa promotion attendue en janvier aurait un poids hautement symbolique, le président de la Chambre des représentants dirigeant à la fois l'une des institutions les plus puissantes à Washington, et étant le deuxième dans la lignée de succession présidentielle, après le vice-président.

Mais ce moment historique pourrait être perturbé par de nouvelles voix à gauche.

Si les alliés d'Hakeem Jeffries espèrent un triomphe similaire à celui qu'avait connu Nancy Pelosi au moment de devenir la première femme présidente de la Chambre en 2007, l'aile gauche des démocrates retient pour l'instant son soutien, attendant des concessions sur le soutien des États-Unis à Israël ou sur le poids de l'argent dans la politique américaine.

La montée de certaines voix dissidentes a d'ailleurs poussé les responsables démocrates à organiser un vote formel à huis clos mercredi, plutôt que le plébiscite que certains souhaitaient.

"Escrocs"

Ces désaccords ne devraient cependant pas empêcher Hakeem Jeffries d'accéder à la tête de la Chambre, ses soutiens ayant déjà consolidé sa majorité parmi les nouveaux élus. Lui-même a affiché une certaine confiance, tout en promettant d'écouter toutes les voix de son parti.

Outre sa volonté affichée de lutter contre le coût de la vie, il a assuré la semaine dernière vouloir "veiller à ce que les escrocs qui ont imposé au peuple américain une corruption sans précédent soient tenus pour responsables".

En plus des membres de son propre parti, Hakeem Jeffries devra composer avec un président qui a menacé d'user de son droit de veto face aux textes qui ne lui conviendraient pas.

Les démocrates ont annoncé leur intention de lancer une série d'enquêtes parlementaires contre l'administration Trump.

Au Sénat, la bataille pour désigner le chef de la prochaine majorité démocrate s'annonce plus intense. Le chef de l'actuelle minorité, Chuck Schumer, est confronté au soutien grandissant apporté par l'aile gauche du parti à Chris Van Hollen. Les sénateurs démocrates doivent élire leur chef début décembre.

Les républicains ont eux déjà choisi Jim Jordan, député de l'Ohio et proche de Donald Trump, pour présider leur nouvelle minorité à la Chambre, et le sénateur du Dakota du Sud John Thune pour celle au Sénat.

/ATS