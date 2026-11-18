L'armée israélienne a indiqué mercredi à l'AFP avoir lancé une opération dans le centre de la bande de Gaza, au-delà de la "ligne jaune" qui sépare les zones qu'elle contrôle de celles tenues par le Hamas.

Tôt mercredi, l'armée a lancé "une opération ciblée dans la bande de Gaza, à l'ouest de la ligne jaune (...), afin d'éliminer une menace pesant sur les soldats israéliens opérant dans le territoire", a-t-elle déclaré, précisant viser "des infrastructures du Hamas".

L'opération mobilise des militaires ainsi que des agents du service de sécurité intérieure israélien, a-t-elle précisé.

Une journaliste de l'AFP dans la bande de Gaza a indiqué avoir vu des chars israéliens se positionner à l'est du camp de réfugiés de Nousseirat. Une source sécuritaire à Gaza a fait ensuite état d'"intenses tirs d'artillerie israéliens" au nord du camp, ainsi que de la présence de "véhicules militaires israéliens" dans le centre du territoire.

L'armée israélienne a affirmé à l'AFP mener cette opération en réponse à des violations du cessez-le-feu par le Hamas, qui a de son côté dénoncé dans un communiqué "une violation flagrante" de l'accord.

Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025 après deux ans de guerre, déclenchée par l'attaque d'une ampleur sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Israël dit contrôler plus de 60% de Gaza

Cette opération intervient alors que l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot, rival du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, mène des tractations pour former une coalition gouvernementale en Israël à l'issue des élections législatives.

En attendant, M. Netanyahu, qui a fait du discours sécuritaire le coeur de sa politique, reste aux commandes et conserve la responsabilité des opérations militaires.

Israël affirme contrôler plus de 60% de la bande de Gaza, tandis que la majeure partie de la population palestinienne vit dans les zones restantes, sous contrôle du Hamas.

Dans un message adressé aux organisations humanitaires internationales opérant à Gaza, le Cogat, organisme israélien supervisant les affaires civiles dans les territoires palestiniens, les a appelées mercredi à éviter tout déplacement dans les secteurs concernés par l'opération israélienne.

Il a précisé qu'elle devait se dérouler dans les environs des camps de réfugiés d'al-Bureij et de Nousseirat, et que la route Salaheddine, qui traverse le territoire du nord au sud, serait fermée à la circulation dans ce secteur.

/ATS