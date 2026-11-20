Le Sénat argentin a approuvé jeudi à l'unanimité une loi établissant un nouveau régime de pensions et prestations pour les personnes en situation de handicap, après des manifestations contre les coupes décrétées par le président Javier Milei dans ce secteur.

Après près de trois ans de lutte, le gouvernement de droite de l'ultralibéral Xavier Milei a fini par accepter une initiative portée par l'Église catholique, l'opposition et plusieurs secteurs alliés du pouvoir.

Elle prévoit notamment une pension atteignant 70 % de la retraite minimale, soit environ 300 dollars mensuels. Le seuil de pauvreté est fixé à 348 dollars par mois dans le pays, selon les chiffres officiels.

"Si nous examinons ce projet de loi aujourd'hui, ce n'est pas grâce à la volonté du gouvernement, mais grâce à la mobilisation constante des personnes en situation de handicap et de leurs familles, et grâce à la ténacité de l'opposition", a clamé au cours de débats le sénateur d'opposition Martín Soria.

La cheffe du bloc présidentiel, la sénatrice Patricia Bullrich, a reconnu que la loi faisait progresser des "droits importants", qui avaient été "débattus" pendant deux ans.

Les coupes budgétaires dans les services destinés aux personnes en situation de handicap ont été l'un des principaux motifs de manifestation contre la politique d'austérité de Javier Milei depuis son entrée en fonction en décembre 2023.

Les dépenses consacrées au handicap ont diminué de 26 % en valeur réelle au cours des trois dernières années, selon le Centre d'économie politique argentine (CEPA).

/ATS