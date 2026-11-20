La Birmanie a dénoncé vendredi la décision de la Cour internationale de justice (CIJ) reconnaissant le génocide commis par la Birmanie contre les Rohingyas. La porte-parole de la présidence du pays l'a jugée "injuste".

La Chine a également critiqué l'arrêt des juges de La Haye. Elle "s'inquiète de plusieurs problèmes, notamment que (la cour) outrepasse ses compétences et fasse une interprétation élargie, des pratiques qui ne favorisent pas le règlement des différends", a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. "La communauté internationale devrait conjuguer ses efforts afin d'éviter de compliquer cette question", a-t-il ajouté.

/ATS