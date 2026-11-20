De multiples frappes de missiles balistiques et de drones sur l'Ukraine vendredi ont fait trois morts à Kiev. Elles ont également endommagé deux ponts de la capitale, selon les autorités, au lendemain des menaces de représailles proférées par Vladimir Poutine.

À la suite d'une nouvelle salve de drones russes, "trois personnes ont été tuées lors de l'attaque ennemie contre la capitale", a indiqué l'administration militaire de Kiev, ajoutant que deux personnes avaient été blessées.

Peu de temps auparavant, le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a indiqué que trois ponts de Kiev avaient été touchés par des tirs de missiles "balistiques" et deux d'entre eux endommagés.

"Le pont Podilsko-Voskresensky a été endommagé. La circulation de la rive droite vers la rive gauche y est actuellement fermée. Le pont Darnytsky a également été endommagé", a-t-il déclaré sur son compte Telegram. Il a ajouté que le pont Pivdenny avait de nouveau été frappé, sans préciser s'il y avait eu des dégâts.

Des médias ukrainiens ont rapporté de multiples tirs de missiles balistiques vendredi dans d'autres régions du pays, notamment dans celles de Poltava et Soumy (nord-est), ainsi que des missiles de croisière lancés depuis la mer Noire.

"Armes terrestres, navales, aériennes"

Le président russe Vladimir Poutine avait averti jeudi que la Russie répliquerait aux frappes ukrainiennes de mercredi contre le pont de Crimée, promettant des représailles "encore plus douloureuses que ce que le régime de Kiev a infligé au pont".

Le pont reliant le territoire russe à la péninsule de Crimée annexée en 2014 par Moscou est une infrastructure hautement symbolique pour le Kremlin. Il a été frappé trois fois cette semaine par l'Ukraine. Ces attaques ont entraîné la coupure de la circulation routière - la principale travée s'étant effondrée dans la mer - et fortement perturbé celle des trains.

Vendredi, le ministère russe de la Défense a annoncé que les forces armées du pays avaient mené des "frappes massives en utilisant des armes de précision terrestres, navales et aériennes, ainsi que des drones".

Elles "ont visé des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien et des terminaux d'entrepôts impliqués dans la production et le stockage de missiles de croisière et de drones de longue et moyenne portée ; des infrastructures énergétiques et de transport dans la ville de Kiev" et dans d'autres régions, a-t-il souligné sur Telegram. Des navires ont aussi été utilisés pour mener ces opérations.

Hôpital endommagé

Outre les frappes visant des ponts à Kiev vendredi, un bâtiment dans le district d'Obolon et un autre dans le district de Podil ont été incendiés à la suite de frappes russes, a ajouté l'administration militaire de Kiev.

À Kharkiv, ville du nord-est du pays, le maire Igor Terekhov a déclaré vendredi qu'un drone russe avait endommagé un hôpital. "Quatre personnes ont été blessées et plus de 50 fenêtres ont été soufflées", a-t-il précisé sur Telegram, ajoutant qu'un incendie s'était produit dans un complexe résidentiel de la ville à la suite d'une attaque.

/ATS