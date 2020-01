Direction la Tunisie ce lundi pour le retour de notre chronique internationale Le monde en cause. La Tunisie est le dernier pays musulman à autoriser la prostitution, sous certaines conditions. Celle-ci est organisée et réglementée par les autorités suivant un système qui date de la colonisation, mais qui est aujourd’hui remis en cause par le pouvoir politique, sous la pression des conservateurs. Le reportage de notre correspondant en Tunisie, Matthias Raynal :