Une nouvelle usine de décolletage à Courgenay

Une nouvelle usine va sortir de terre à Courgenay. Le groupe Acrotec va développer une filiale suisse d’AFT Micromécanique, entreprise déjà présente en France. Cette usine de décolletage est spécialisée dans la réalisation d’implants et d’instruments pour le marché médical.

Les nouveaux bâtiments s’étendront sur 1'700 m2. Les travaux devraient commencer au printemps 2020 pour s’achever au plus tard début 2021, pour un budget de 4'400'000 francs.

Le groupe Acrotec, à Develier, est un groupe indépendant spécialisé dans l’horlogerie et la micromécanique. /cto