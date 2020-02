La vieille ville de Delémont, temple du Carnaval

Les rues de Delémont seront envahies dimanche par les carnavaliers. Or, le cortège du carnaval de Trissville ne prendra pas le chemin habituel. Exit l'avenue de la Gare, les organisateurs se concentrent cette année sur la vieille ville. Le carnaval de Delémont ne devrait donc pas ressembler à ceux des années précédentes. « C'est trop compliqué de passer par le bas, avec les travaux. On a préféré proposer un tour et demi dans la vieille ville et on espère que ça crééra de l'émulation », déclare Pierre Beuret le président de la société de carnaval de Delémont. Il est confiant, même s'il a conscience de bousculer les habitudes du public. L'avenue de la Gare ne sera toutefois pas complètement abandonnée : « Le Prince de carnaval sera intronisé sur la place de la Gare dimanche matin. On parle du carnaval de Delémont : c'est normal qu'on fasse la fête partout dans la ville », admet Pierre Beuret. Le programme complet du carnaval de Delémont est à retrouver ici. A noter que la vieille ville sera bloquée pour les voitures dès midi dimanche. /cto