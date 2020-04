Une livraison de masques bienvenue dans le Jura

Ils étaient un peu attendus comme le Messie. 100'000 masques sont arrivés jeudi après-midi dans le Jura en provenance de Genève. Ces protections ont été commandées par deux entrepreneurs du canton, Pierre Kohler et Allan Visintainer, à un promoteur privé du bout du lac. Ils seront distribués gratuitement aux petits commerces et entreprises qui en ont fait la demande. La démarche a rencontré un large succès, selon Pierre Kohler. Les porteurs du projet ont reçu plus de 800 demandes. Ils ont dû bloquer les commandes moins de 48 heures après avoir lancé l’action.

Les commerçants qui ont commandé des masques recevront un mail ces prochaines heures pour leur indiquer où et quand ils pourront venir les chercher. /alr