Le bostryche en plein essor dans les forêts jurassiennes

Une situation catastrophique dans les forêts jurassiennes. Et c’est la faute du bostryche. Cet insecte ravageur pullule depuis 2018 sur les peuplements d’épicéa. Cet arbre emblématique des pâturages boisés des Franches-Montagnes a été affaibli par les étés caniculaires et des tempêtes hivernales de 2018 et 2019, ce qui a favorisé le développement du bostryche. L’office cantonal de l’Environnement articule le chiffre de 50'000 m3 de bois touchés dans le Jura. Tous les 10 ans, les populations de bostryche connaissent un nouveau pic. Et celui-ci peut-être accentué par des événements météorologiques extraordinaires. C’est le cas avec l’épisode qu’on connaît actuellement. Par contre, les moyens financiers et humains manquent pour lutter efficacement.

« On est dépassé »

On ne pourra pas sauver toutes les forêts. Mélanie Oriet, responsable du domaine forêts et dangers naturels à l’office de l’Environnement, indique que « face à l’ampleur de cette épidémie, on est dépassé ». Pour lutter contre le bostryche, il faut s’en remettre à ses prédateurs ou intervenir en abattant les arbres infestés pour ensuite les acheminer rapidement vers les lieux d’exploitation avant que les larves, cachées dans l’écorce, n’arrivent à maturité. Mais c’est le dernier maillon de cette chaîne qui pose actuellement problème. Les stocks sont saturés et le marché du bois est quasi à l’arrêt à cause de la crise du Covid-19 fermant les frontières et les débouchés.