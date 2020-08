Une nouvelle compétition de VTT et de course à pied dans la Vallée

Le manque de compétitions régionales pousse deux frères à organiser une nouvelle compétition. Benoît et Mathieu Lovis, deux sportifs vadais, lancent le Lovis Brothers Climbing Serie. La compétition se déroulera en quatre étape : Soyhières le 19 août, puis Berlincourt, Vicques et Develier les mercredis suivants. Les parcours, identiques pour les cyclistes et les coureurs, sont accessibles à des sportifs de tout niveau. Chaque manche aura son classement, et un classement final sera établi en additionnant les temps de manche. La course à pied débutera à 18h30, alors que les coureurs s'élanceront à 18h45. Les participants devront porter un masque sur la ligne de départ, avant de pouvoir l'enlever lorsque le peloton s'étirera.







Pour la solidarité

La volonté des frères Lovis est également de soutenir les acteurs touchés par la crise du coronavirus à travers leur compétition. Ils ont ainsi mis sur pied un tirage au sort à la fin de chaque manche. Des bons de 50 francs à faire valoir dans les établissements membres de Gastro Jura seront à gagner. Informations et inscriptions pour le Lovis Brothers Climbing Serie sont à retrouver ici. /tri