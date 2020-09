Le déconfinement aurait favorisé le bruit en ville

Son de cloche similaire du côté de la police locale. À Delémont, le commissaire Roland Moritz assure que « les gens sont excédés ». Selon l’officier, le phénomène des nuisances sonores n’est pas nouveau mais « le niveau de sensibilité a changé » au sein de la population. Les plaintes pour tapage nocturne enregistrées par la police delémontaine concernent notamment les bars, mais également les conducteurs qui font volontairement du bruit avec leur véhicule. Le même phénomène est constaté par la police de Porrentruy.





Autorités alertées

Il est toutefois difficile de déterminer si les nuisances observées sont réellement en augmentation, ou si la population y est plus sensible actuellement après de longues semaines de calme. Les autorités municipales dressent néanmoins le même bilan que les citoyens. À Delémont, le maire de la ville Damien Chappuis rapporte une multiplication des doléances de la part des habitants. Un plan d’action est actuellement en discussion au sein de l’exécutif de la capitale jurassienne et devrait permettre de régler les incivilités constatées.