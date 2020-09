L’école de Montsevelier pourra bénéficier d’un coup de jeune

La rénovation de l’école de Montsevelier peut aller de l’avant. Les citoyens de la commune de Val Terbi ont donné leur feu vert dimanche par 78% des voix (1'028 oui et 289 non) à un crédit de 1'350'000 francs pour un assainissement énergétique du bâtiment. L’isolation sera notamment revue et le chauffage à mazout remplacé par deux pompes à chaleur. Les travaux devraient se dérouler lors des prochaines vacances d’été.

Les ayants droit ont également validé à 85% (1'085 oui et 192 non) le Règlement d’organisation et d’administration du Syndicat des eaux du Val Terbi. Le texte a été adapté à la suite de l’intégration du village de Corban dans la commune.

La participation a atteint 55% pour les deux scrutins. /alr