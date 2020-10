Le Gouvernement jurassien s’inquiète de la hausse du nombre de cas positifs au coronavirus dans le canton et analyse d’éventuelles nouvelles mesures à prendre au regard de cette évolution préoccupante. C’est ce qu’indique l’exécutif dans un communiqué ce mercredi. Durant les deux derniers jours, 31 nouvelles contaminations ont été répertoriées dans la région. Parmi elles, cinq concernent les EMS de l’Hôpital du Jura à Saignelégier et à Delémont. Le Gouvernement indique également que 300 personnes sont actuellement concernées par des quarantaines dans le Jura. Les nouveaux cas concernent différents milieux et ne permettent pas l’identification de foyer de contamination.

Dans l’immédiat, le Gouvernement a décidé un important renforcement des équipes de traçage afin de garder la situation sous contrôle. L’exécutif cantonal rappelle l’importance du respect des gestes barrières et la nécessité de se faire tester immédiatement en cas de symptômes afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Les informations en lien avec l’épidémie sont disponibles sur le site internet du canton du Jura. En cas de questions, la population est invitée à les transmettre par mail ou par téléphone en appelant la hotline cantonale au 032 420 99 00. /comm-nmy